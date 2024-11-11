“監院”糾正金門陸漁船翻船案“海巡署”尊重

台“海巡署”。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電／大陸漁船2月14日在金門翻覆釀2死、2生還。台“監察院”11日發布新聞稿表示，“海巡署”在金門海域取締“三無船”未依規定錄影及通報，導致翻船事件事實難以還原，正當執法反遭挑戰，“監察院”認有重大違失予以糾正。對此，“海巡署”回應，自8月22日起，每位執勤人員都配備1具微型攝影機，艦船艇舷外固定式監控錄影設備將於12月底前全數安裝完畢。



“海巡署”11日下午發布新聞稿表示，“海巡署”CP艇2月14日於金門水域取締中國大陸籍三無快艇過程中發生碰撞事件，已全力配合檢方偵查，主動提供相關事證，金門地檢署已於8月15日作出不起訴處分，確認海巡執法人員無故意或過失責任。



關於“監察院”針對本事件就“未落實蒐證及通報、未及時籌補密錄器”等事項予以糾正，“海巡署”表示尊重，並秉持負責任的態度，全面檢討相關執法作業程序，購置每名執勤人員1具微型攝影機，8月22日起已全面啟用。



另外，也全面加裝艦船艇舷外固定式監控錄影設備，將於12月底前全數安裝完畢，強化各項蒐證作為。



“海巡署”指出，將持續依法取締越界陸船，維護民眾權益的決心不變，籲請各界持續支持海巡堅定執法，確保“國家主權”及海洋權益。