高雄砸千萬設新創基地　藍議員爆又是蚊子館

藍議員許采蓁踢爆位於85大樓內的“大港創艦”新創基地上班日空無一人。（許采蓁提供） 中評社高雄11月11日電/高雄市政府為了活絡高雄地標85大樓，去年在19樓成立“大港創艦”新創基地。時隔一年，中國國民黨籍高雄市議員許采蓁今天踢爆上班日突擊發現整層樓空無一人，市府砸新台幣1000萬元整修，每年再花1200萬委外經營，根本是蚊子館。經發局回應，新創基地的進駐率有6成，會請廠商檢討。



高雄知名地標85大樓因近年沒落，高雄市經發局去年在85大樓內19樓打造“大港創艦MEGABAY”新創基地，去年10月27日開幕，提供新創企業辦公室空間及專業輔導。不過事隔一年，藍議員許采蓁11日在議會質詢踢爆竟成蚊子館。



許采蓁指出，市府花費新台幣1000萬元整修整層樓，並且每年額外花1200萬元委外廠商經營此基地，但她趁上班時間突擊辦公室時，卻發現整層樓空蕩蕩，僅1間獨立辦公室有人使用，其餘的共享辦公空間、獨立辦公室、活動空間通通沒有人，她更諷“市府的錢真好賺”。



除了公開影片及照片，許采蓁更指出，會議室的登記表還停留在兩周前無人更換，甚至曾經有進駐廠商反應，新創基地以“現場只有一人”為由關閉冷氣，她痛批完全沒有新台幣1200萬元的管理品質。



高雄市經發局表示，大港創艦新創基地是經由公開評選程序委由日本最大企業加速器平台日商Creww Japan台灣分公司“酷日國際”經營，目標加速高雄的新創公司與日本企業的合作、協助輔導新創團隊對接海外市場。針對招商績效，與營運團隊共同檢討營運、進駐使用率等議題，盡快做出改善。



酷日國際則澄清絕無禁開空調，會再加強溝通，目前因部分進駐廠商處於換約期間，已啟動招商程序、持續延攬優秀新創進駐。