中評關注：特朗普回歸　中國將面對更強競爭

中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)隨著特朗普將重返白宮，國際間普遍認為他短期內的孤立主義政策將給予中國大陸一些發展空間，但長遠來看，這一評估或許值得重新審視。特朗普主張反對多元包容政策（DEI）和覺醒文化（woke culture），倡導以能力為先的精英競爭，試圖讓美國的政府、企業和學校回歸傳統價值，削減意識形態的影響，重塑美國的競爭實力。與賀錦麗的多元包容理念相反，這一變革可能將一掃目前美國從政府、企業到學校劣幣驅逐良幣的情況。



近來，許多海內外專家學者預測，特朗普重返白宮將奉行“美國至上”的外交策略，帶有孤立主義色彩，短期內削弱美國在國際上的影響力，進而給予中國大陸在全球競爭中的戰略空間。然而，若將視角延伸至長遠層面，特朗普的政策變革或將對美國的內部結構、人才競爭力以及全球文化軟實力產生顛覆性影響，而這種影響將使中國大陸面對一個更加強大的競爭對手。



特朗普競選時的其中一個核心議題便是強烈反對多元包容政策（DEI）及覺醒文化（woke culture）。過去幾年，民主黨推動下的覺醒文化蓬勃發展，強調種族正義、LGBTQ＋權利、多元包容等價值觀，逐漸影響美國的政府、企業與學校。起初，這些倡議受到歡迎，反映了美國社會希望追求更大公平和平等的聲音。然而，隨著DEI在各個領域被大量推廣，其所帶來的弊端亦逐漸顯現，從企業的經營決策到學術機構的人才選拔，這一過度強調多元與包容的政策正在改變美國的競爭力。



企業受DEI影響，競爭力被削弱



在美國的企業界，許多公司因應政策壓力或社會氛圍，將多元包容政策（DEI）視為企業價值之一，積極推動種族和性別的多樣性，甚至設立專門的DEI部門來監管多元招聘和企業文化的推進。迪士尼、Netflix、百威啤酒等知名企業便是例子，然而這一過度強調多元的方向，卻在無意中引發了核心消費者的反感，也疏遠了一些傳統支持者，導致品牌形象受損，銷售業績不振，甚至面臨財務虧損。為了實現多元化目標，這些公司有時會將招聘和提拔重點放在候選人的種族、性別上，而非實際的專業能力和經驗，進而削弱了企業在全球市場上的競爭力。

