詭異！陳啟昱落跑逾一周　南檢未發查緝專刊

陳啟昱曾受到賴清德重用。（資料照，台鹽生技官網） 中評社台南11月11日電／曾任民進黨“立委”的前台鹽董事長陳啟昱在台鹽綠能弊案中，首次羈押庭被當庭無保釋放，第2次羈押庭時已人間蒸發，台南地檢署4日正式對陳啟昱發布通緝，並曝光正面照片，同時表示將送達“警政署”製作查緝專刊。但時至今日已過去8天，檢方竟尚未將資料送達刑事局。對此，台南地檢署今下午終於主動聯繫刑事局，表示將以電子文函發。



台南出身的國民黨籍“立委”謝龍介日前於政論節目表示，陳啟昱曾經逃到日本，還在日本了買房子；他昨天得到的最新消息是，可能又去越南了。



台南地檢署偵辦台鹽綠能公司，查獲業者疑似藉由執行綠電業務，勾結光電業者詐領不法款項。檢方並傳喚陳啟昱等19名被告及15名證人，發現陳啟昱擔任台鹽董事長任內涉嫌利益輸送掏空台綠，依涉犯證券交易法特別背信、使公務員登載不實等罪嫌，聲押陳啟昱。事後，檢方以罪嫌不足將陳當庭請回一天後，再檢具2大理由向台南高分院提抗告。



據瞭解，陳啟昱被南院裁定無保請回後，並未對他實施科技監控，檢方因此對陳境管，但召開羈押庭時，一直未見陳啟昱報到。陳啟昱且未請假及委任律師，南院隨即行文陳啟昱戶籍地的橋頭地檢署拘提。



媒體報導，陳啟昱“查緝專刊”至今未上網的事情於11日下午曝光後，隨即掀起討論。台南地方檢察署書記官今天下午火速聯繫刑事局偵查科承辦人，表示將以電子文函發。



刑事局則說明，目前正整備簽文，將待收文後隨即協助發布要案（緊急）查緝專刊。