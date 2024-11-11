中評鏡頭：僑胞興奮喊韓國瑜未來之星

美國舊金山地區僑胞拜會韓國瑜，眾人並合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月11日電（記者 張穎齊）從美國舊金山地區返台僑民、金山灣區“國慶委員會”11日赴“立法院”拜訪中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，眾人身穿青天白日滿地紅服裝，盛讚韓非常愛國，熱情沸騰，更稱韓國瑜是台灣的未來之星。韓國瑜聽到後鞠躬微笑，顯得謙虛，場面熱絡。



韓國瑜今日下午4點在“立院”紅樓一樓簡報室，會見金山灣區“國慶委員會”回國訪問團，近20名委員會幹部早早就到場等候韓國瑜，眾人在返回美國舊金山前，想一睹韓國瑜的風采，從今年3月就提出申請要見韓國瑜，盼了8個月終於得償所願。



韓國瑜、國民黨籍“立委”林倩綺、民進黨籍“立委”王正旭、台灣民眾黨籍“立委”吳春城、“立法院”國際事務處副處長楊芳苓與會，“僑委會”則由主秘張良民、專委蔡上傑出席。美國金山灣區“國慶委員會主委”葉雲河率領僑務顧問楊昆山、馬蒨君、黃本初、文宣組長潘海倫、僑務促進委員陳毫蕙、彭淑婉、委員賀淑君、代表李淑貞、蔡明達、林麗絲等。



僑胞們穿上青天白日滿地紅服裝，熱情歡迎韓國瑜入場，韓國瑜也一一寒暄、握手問候，氣氛熱鬧。



葉雲河表示，他們3月就申請要見韓國瑜，能夠會見感到非常榮幸。韓國瑜的愛國心永不變，僑胞團也對“中華民國”永遠尊敬、忠心，大家要凝聚力量，深入了解台灣，展現向心力。



葉雲河說，大家非常踴躍參加、表達愛國心，他們明天也要拜訪國民黨籍台北市長蔣萬安，再來也將會拜訪民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、國民黨籍台中市長盧秀燕、民進黨籍台南市長黃偉哲、民進黨籍高雄市長陳其邁。



葉雲河強調，他們最欣賞韓國瑜在雙十慶典上提出4句話：“中華民國”是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。”非常了不起，他們看到韓國瑜仍是“中華民國”的未來之星，他們願意出錢出力，繼續與“立法院”、各縣市長交流。



隨後眾人鼓掌，韓國瑜聞後鞠躬、保持微笑，向大家致謝。在座的藍綠白“立委”代表也微笑鼓掌。