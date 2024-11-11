傳將對美大規模軍購　台軍方回應展自衛決心

F-16戰機。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電／美國總統當選人特朗普曾稱台灣應支付“保護費”。據外媒路透報導，台灣可能於特朗普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視特朗普說法。外媒金融時報11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的特朗普政府表明加強防禦中國大陸的決心。台“國防部”今天回應，面對敵情威脅增加，軍方持續透過多重管道展現自衛決心，任何能提升台灣戰力的武器裝備，均為籌獲選項。



金融時報報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、派里級艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機，藉此向即將上任的特朗普政府展現強化自身防禦對抗中國大陸的決心。



媒體報導，“國防部”11日下午回應，面對中共敵情威脅持續擴增，軍方依聯合作戰需求，持續透過軍購、商購與台灣自製等多重管道，籌獲所需武器裝備，提升“國防”戰力，展現自主防衛決心。



“國防部”強調，軍方兵力整建目標，均依作戰需求與“國家”財力裕度，分年籌獲，任何友盟國家能提供強化台灣防衛作戰能力的武器裝備，均為台灣籌獲選項。



“國防部”智庫、“國防安全研究院”學者蘇紫雲認為，此訊息具有一定參考價值，原因在於共和黨與民主黨的對台軍售政策有其差異，包括前美國總統小布希在2001年對台提出的8項軍售，為P-3C反潛機、8艘潛艦、愛三防空飛彈，乃至於特朗普在上一任期對台軍售的M1A2T戰車、F-16V（blk70）、海馬斯（HIMARS）等，均顯示共和黨較願出售大型儎台，並藉由編列特別預算，來增加整體“國防”預算。



蘇紫雲強調，共和黨、民主黨均為挺台，只不過考量的面向不同，例如民主黨可能認為台灣的“國防”預算有限，因此在有限的預算考量下，軍售台灣有助於提升後勤韌性、彈藥或小型儎台等軍備。



若以台灣所需軍備的優先順序，蘇紫雲推測，應為愛三飛彈、派里級艦、E-2D、提康德羅加級，最後才是F-35戰機。但蘇紫雲認為，無論要對美軍購何種軍備，台灣仍應堅持“國防自主”，這樣才能與對外的軍購相輔相成。例如韓國雖然對美軍購F-35，但仍自主研發KF-21；日本同樣擁有F-35戰機，但仍與英國共同研發第六代戰機，反映出這些國家的自主及外購策略並進。



蘇紫雲表示，特朗普為企業家出身，因此其談判的核心理念，亦即是契約精神中的公平性，所以台灣當局應掌握其“國安”團隊的原則，後續溝通將會更為順暢。