韓國瑜勸朝野委員求同存異　多用愛別用恨

韓國瑜會見金山灣區雙十委員會返台訪問團。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月11日電（記者 張穎齊）針對“立法院”的朝野衝突，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日表示，他常常勸藍綠白三黨“立委”們，多用愛當出發點，別用恨來出發，在大事情上，希望能夠有共識或求同存異。



韓國瑜今日下午4點在“立院”紅樓一樓簡報室會見金山灣區“國慶委員會”返台訪問團，國民黨籍“立委”林倩綺、民進黨籍“立委”王正旭、台灣民眾黨籍“立委”吳春城參與會見。



韓國瑜幽默表示，平常藍綠白“立委”都在“立院”打架，但還好對外迎接來賓時都是笑瞇瞇，沒有顯露面合心不合。“立委”們與僑胞們聞後大笑。



韓國瑜說，他知道海外僑胞都非常關心“立法院”，現在這個場合“立委”們都非常溫暖，完全忘記剛剛在“立院”、委員會打過架。目前“立法院”113席“立委”中，國民黨52席、無黨籍2席、民進黨51席、民眾黨8席。“立院”內部都會進行激烈的攻防，他常勸三黨“立委”們，多用愛出發、別用恨出發，所幸三黨在接見外賓時，能有共識，希望都能有大是大非。上會期雖然眾人打打鬧鬧，還好也有45個法案有通過。



最後，韓國瑜強調，美國金山灣區“國慶委員會”自1978年成立迄今47年，且會籌辦雙十節，華僑是革命之母，很多AI領袖也是華僑，他更看到曾有美國加州上千名僑胞參加雙十慶典，他非常感動。人雖在異鄉，但無形的線絲可牽絆情感。歡迎世界僑胞都來台灣，感受台灣充滿了不起的熱情。