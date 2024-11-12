劉家榮：柯兩次遭押都沒抗告　北檢壓力更重

律師劉家榮接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月12日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案將延押至明年1月5日，柯文哲放棄抗告。律師劉家榮接受中評社訪問表示，柯文哲兩次遭押都沒有提抗告，心態就是坦蕩蕩不怕查，壓力都在北檢身上。檢方只能押4個月，期滿就須放人，若明年1月找不到證據，天下第一檢將貽笑大方。



劉家榮認為柯文哲目前是在休息階段，未來政治發展，目前不清楚柯的主觀想法因此很難說，但外部環境確實會質疑司法。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾擔任屏東縣律師公會理事長、民眾黨屏東縣黨部代理主委，2022年曾代表民眾黨參選高雄市第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）議員。



北檢偵辦京華城案，聲請延押柯文哲，北院11月1日裁定延長羈押2月。柯文哲委任律師11日表示，柯文哲決定不提抗告。代表將自11月5日起延押2個月到明年1月5日。



劉家榮表示，其實柯文哲在9月5日被北檢聲請羈押禁見時，也沒有提抗告，看得出柯文哲的態度很清楚，呈現“既然要押，就讓北檢去做相關案件處理，完全配合”，可以解讀為“這樣的司法，抗告有用嗎？值得信任嗎？算了，愛查就查吧，查清楚之後，就不要再說有被刁難、阻擋調查等理由來說嘴。”

