中評關注：中火爭議曝民進黨能源政策隱患

台中火力電廠增建燃氣機組案，引發藍綠互槓。（中評社） 中評社台中11月12日電（記者 方敬為）台中火力電廠（中火）增建燃氣機組案，近日引發藍綠互槓，癥結點在於，增氣未等值拆煤，“行政院”以安全與能源供應為由保留6部燃煤機組備用，未來將有12部火力發電機組，除了有碳排疑慮，且能源集中，不利安全。相關爭議顯示民進黨政府非核能源政策，導致台灣擺脫不了火力發電，加上煤、氣都仰賴進口，一旦受阻就影響能源供應，隱患重重。



中火二期新增燃氣機組案，日前通過環評，由於未如第一期“增1燃氣機組拆1燃煤機組”，而是“增4只拆2”，引發爭議。“經濟部”對外表示，保留燃煤機組備用，是基於能源與“國安”考量。中國國民黨籍台中市長盧秀燕則不認同稱，能源過度集中在台中，反而容易成為攻擊標的，更不安全。相關議題近期引發藍綠互槓。



值得注意的是，當台中市環保局長陳宏益質疑，台電公司將能源過度集中在中火規劃，違背常理，懷疑有“外部介入”規劃，引發綠營跳腳，怒斥陳造謠、栽贓，並要求道歉。



綠營民代反應激烈，也間接顯示，相關規劃的合理性確實不足。根據政治大學台灣安全研究中心今年3月舉辦的“TTX區域安全兵推” 報告指出，台灣的供電系統脆弱，電網關鍵樞紐集中於三大超高壓變電所，一旦被毀就可能全面癱瘓。換言之，“經濟部”規劃在中火 增建燃氣機組，並且保留燃煤機組的作法，確實與安全策略背道而馳。



此外，當初之所以討論中火“以氣換煤”，是以改善空污為出發點，原先台中市政府主張，以發電功率而言，1部燃氣機組可抵2部燃煤機組，要求增1拆2，後妥協為增1拆1，未料第二期卻變成“增4只拆2”，讓中火由10部發電機組增至12部發電機組，不只有安全問題，也背離空污整治的目標。