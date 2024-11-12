宋興洲看這些現象　特朗普不會與中國太對立

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月12日電（記者 方敬為）共和黨特朗普當選美國總統，針對後續中美關係、台美與兩岸關係走向，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，特朗普選前提到要台灣交保護費、抨擊台搶走晶片生意等言論，揭示美台關係只剩下利益衡量，對中則維持競爭架構，但特朗普不會刻意挑起台海紛爭，因為美國內部有很多問題待解決，外交方面，相信特朗普會求穩定，一切以利益交換為優先。



宋興洲認為，在上述前提下，台灣勢必得付出更多，才符合特朗普之所好，特朗普會將台灣視為與中國大陸競爭的籌碼，出發點是美國利益，並非為了台灣安全，台灣要當心被商品化的風險。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



2024美國總統大選落幕，特朗普捲土重來，外界關注對台海情勢的影響，宋興洲認為，根據特朗普過去的言行，形容台灣是筆尖，中國大陸是書桌，顯示在特朗普的觀念當中，台灣從來不是排在優先順位，美國與中國的競合關係才是，也因此，未來中美台關係，就是中美交鋒為主，台灣的角色則相對被動，對台而言處境相對不利。



宋興洲提到，特朗普這次在競選的過程中，提到台灣的言論，都偏向負面，例如批評台灣搶走美國的晶片生意、台灣應該多支付保護費等，代表特朗普某程度將台灣視為“商品”，換言之，台灣未來得設法凸顯“價值”，否則可能無法在國際關係中取得較佳的位置。



在中美關係方面，宋興洲認為，特朗普雖然是非典型政治人物，在國際外交方面的不可預測性高，但依照其商人性格而言，只要交易的價碼足夠，必然有在商言商的空間，因此，雖然美國與中國的競爭框架不會改變，但也不代表中美之間會越來越險峻，只要符合美國利益，特朗普也不會刻意挑起台海紛爭。