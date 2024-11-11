傳台灣將追加150億美元軍購　府方回應

最近陸續有多家外媒報導，賴清德主導台灣官方正在研議要大幅追加對美軍購，以向美國總統當選人特朗普交代。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電／英國《金融時報》報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，藉此向即將上任的特朗普政府表明加強防禦決心，並指台方已與特朗普團隊進行“非正式討論”。對此，“總統府”今天表示，台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。



台灣官方8月通過2025年總預算案，其中軍事防衛的支出預計增長到占GDP2.45%左右，超過去年的2.38%，同比增長7.7%，總額達到6470億新台幣，創下紀錄，目前仍在“立法院”審議中。但特朗普在選前曾表示，台灣應向美國交保護費，並指台灣的防衛預算應占GDP的10%。



《金融時報》引述多位知情人士的說法，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司的空中雷達系統──E－2D型先進鷹眼預警機，還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F－35戰機。



報導中引用一名台灣資深“國安”官員的話說，台灣已經與特朗普團隊進行“非正式討論”，瞭解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資“國防”的決心。



針對該報導指台灣擬向美國購買大規模軍售案，“總統府”發言人郭雅慧表示，台灣與周邊國家都持續強化“國防”嚇阻力量，展現自主防衛決心。台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。





