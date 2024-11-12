顏寬恒：與其交保護費給美國　不如改善兩岸

國民黨籍“立委”顏寬恒（中）接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）英國《金融時報》11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，藉此向即將上任的美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）表明加強防禦中國大陸的決心。中國國民黨籍“立委”顏寬恒向中評社表示，民進黨“賴政府”一定會增加軍購預算，但與其這樣惡化財政、繳交保護費，不如好好改善兩岸關係，兩岸和平，財政也才能朝正向發展。



特朗普選前曾表示，台灣若要美國保護，應交保護費，防衛支出應佔GDP 10%(目前約2.5%)。《金融時報》報導表示，台灣將向美國提出包括神盾艦、F–35戰機、E–2D預警機與更多愛國者飛彈等大型軍購案，總金額超過150億美元。



顏寬恒在“立法院”接受中評社訪問表示，台灣對美軍購預算一定會成長，其實過去4年也一樣。從特朗普第一任內，本來還沒有大幅度明顯增加，後來現任民主黨總統拜登（Joe Biden）政府即顯著增加，比如美國國防安全合作署10月25日宣布最新對台軍售，共約19億8800萬美元（新台幣637億7000萬元），是拜登任內金額最大的一筆，台灣要購買3套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及相關設備。



顏寬恒說，這已超出過往的比例，當然他能理解，買武器是為了保護台灣自己，雖說是理所當然，但重點要看到底買了什麼？台灣真正需要的軍事裝備是什麼？這都考驗現在執政的“賴政府”智慧。



他強調，但民進黨政府面對內憂外患，財政卻搞得相當惡化，拿一堆錢要去向美國軍購，不顧排擠到台灣原本的財政情形，就好比這次的財政收支劃分法修法，國民黨替執政黨想了那麼多配套方案與建議，民進黨就是不配合。



他表示，與其讓財政持續惡化，不如真正改善兩岸關係，大家都希望能趨緩、和平，台灣與大陸、美國、日本等都能有正向的發展，可是究竟是誰想要讓兩岸關係惡化、財政惡化，以利自己能操作議題、持續執政呢？希望執政黨不要有這種邪惡的思想。