岡崎幸司：石破茂面臨內外夾攻 處境堪憂

新竹中華大學應日系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月12日電（記者 盧誠輝）日本首相石破茂11日當選連任，成為第103任首相。針對日本政局，新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問表示，石破茂不論在黨內外或國內外，都面臨內外夾攻的窘境，未來處境堪憂。面對美國總統當選人特朗普上任後可能祭出的提高關稅、要求日本提高防衛預算等，石破茂恐怕沒有任何招架能力，只能任由美國宰割。



日本11日舉行首相指名選舉，由於選後“各黨不過半”，時隔30年再度舉行第二輪投票，最後由首相石破茂當選第103任首相，是日本戰後第5次直到第二輪投票才選出首相。



在此之前，眾議院自二次大戰結束後只發生過4次首相指名選舉進入第二輪投票，最近一次是30年前的1994年。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已長達20年，對台、日政經文化有深入觀察與見解，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



岡崎幸司指出，石破茂9月底當選自民黨總裁後，從岸田文雄手中接下日本首相大位，但卻在上任前一天就對外宣布將解散眾議院，導致輿論譁然。因為石破茂在競選過程中原強調當選後會和在野黨好好溝通請益，沒想到一當選態度馬上就180度轉變，讓日本民眾對他產生極大的不信任感，也導致自民黨10月底在眾議院的選舉中大敗。

