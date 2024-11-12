加千五億美元軍購？王鴻薇：不應照單全收

藍委王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月12日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普選前曾稱台灣應支付“保護費”。英國《金融時報》近日報導稱，美國大選後，台灣已向特朗普團隊進行一次非正式討論，將提出超過150億美元軍購案，藉此對抗中國威脅。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇向中評社表示，如果真要照特朗普之前所說台灣防衛支出增加到GDP 10%（目前約2.5%），會是超過一年新台幣2兆的支出，這會完全排擠掉其他預算空間。



王鴻薇強調，兩岸關係與美中關係連動，美中關係好，兩岸關係就會比較和緩，但當美中關係緊繃甚至有摩擦時，台灣可能就首當其衝，這並不是操之在台灣自己本身，但在預算分配上，台灣應該還是要有自己的主體性，而不是美國說什麼就照單全收。



美台商業協會（會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）日前接受路透社訪問表示，台灣將嘗試提出大規模軍購計劃，並著手與特朗普政府交涉，這將是重要的大手筆交易，且時間點可能就在明年的第一季。路透社認為，“賴政府”是想藉此表示重視特朗普說法，凸顯台灣無意追求“白吃的午餐”，並向華府展現自我防衛的決心。



王鴻薇對此接受中評社訪問時表示，今年編列的明年度“國防”預算已超過6000億元了，是歷年成長最高，其實就是因應賴清德所講的全民防衛，如果還要提高對美採購武器的預算，甚至是達到特朗普要求的GDP占比10%，這對台灣來講根本是不可能的任務。



王鴻薇說，因為GDP10%的話就是1年超過兩兆元的預算，這次編列的總預算也不過三兆多元，對比之下就可以知道這樣的預算費用有多龐大，且會完全排擠掉社服還有文教支出，甚至是經濟發展統統都不要做，變成預算全拿去買武器，這是非常荒謬的事。

