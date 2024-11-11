趙少康心臟手術平安歸來　今晚重返節目開講

趙少康開刀後11日重回《少康戰情室》主持崗位。（照 :TVBS提供） 中評社台北11月11日電／現年74歲的資深媒體人趙少康5日披露他最近動了心臟手術，手術時心臟曾停止3個小時，“死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過”。他11日重回TVBS主持《少康戰情室》，看起來氣色紅潤，恢復良好，參與該節目的來賓也紛紛在臉書上分享了趙少康回歸主持節目的現況，為他祝福。



趙少康5日在臉書發文自曝，先前曾發現心臟有問題，這段時間是去動了心臟手術。他今日回歸主持政論節目《少康戰情室》，參與節目的國民黨籍台北市議員李柏毅在臉書上PO出一篇“今天‘TVBS少康戰情室’王者回歸”的文章表示，“趙少康先生重新回來主持啦，趙大哥真的是身強體健，恢復的很好。在歷經重大手術後，主持起來還是一樣評論犀利、有條不紊，非常的厲害”，李柏毅也祝福趙少康身體健康，繼續帶給觀眾們更多精闢精彩的剖析。



參與節目的台灣民眾黨“立委”張啟楷也在臉書上分享趙少康回歸節目的狀況，直呼“很開心參加 趙少康 大哥睽違三週後回歸《少康戰情室》的第一場錄影，一同談談特朗普當選、柯文哲主席不抗告等議題！”



趙少康5日在臉書披露，他去動了這輩子最大的工程，這幾年來舒張壓都衹有5、60，結果發現有主動脈擴大、心臟瓣膜關不緊，打出去的血液會回流。



他並指出，“開心”是大手術，手術時心臟會停止3個小時，早上8點推進手術室，當天下午6點進加護病房兩天，再轉普通病房。“死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過。如何做一個更好的人，是我未來人生的功課”。