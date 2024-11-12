柯文哲為何不抗告？張啟楷曝柯遭押前1句話

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，1日遭裁定延長羈押禁見，11日是柯文哲提出抗告期限最終日，柯文哲律師團11日表示，經過與當事人柯文哲討論過後，決定“不抗告”。對此，民眾黨“立委”張啟楷11日在政論節目透露，柯在被羈押前曾說一句話讓他印象深刻，並強調可以理解柯不抗告的心情，因柯知道民進黨會想盡辦法押他押到底。



對於柯文哲決定不抗告，張啟楷11日在政論節目《少康戰情室》中表示，可以理解柯的心情，因柯要被羈押前，就已知道民進黨會想盡所有辦法押他，不只押人取供，還將押到飽。另外，張啟楷透露，柯曾說“京華城我就沒拿錢”，這番話讓他印象深刻，且當時律師聲明中也提到完全配合檢方調查以及禁得起考驗，這些都能看出柯知道會一直被押。



針對柯文哲的妻子陳佩琪日前自曝7日遭檢廉問訊內容，遭質疑“偵查大公開”，隨後又發文公布夫妻10年來的“收入總額”。張啟楷表示，陳佩琪此舉有2個重點，包括特別強調柯擔任台北市長8年來，特別費幾乎沒有拿，給員工當績效獎金，這種錢都不要，怎麼會去貪污？且柯幫忙省公帑，也不可能貪污。不過張坦言，陳講比較多恐被扣帽子，“有點幫她擔心”。