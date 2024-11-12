郭正亮揭台對美順差　特朗普會射飛鏢

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／英媒《金融時報》報導，台灣考慮向特朗普政府提出軍事採購，包括神盾級驅逐艦、4架E－2D先進鷹眼預警機、400枚愛國者飛彈及F－35戰機等，逾150億美元，已與特朗普團隊討論中。前“立委”郭正亮指出，台灣對美貿易順差高達650億美金，特朗普新政府上台後將動不動就射飛鏢，要不就要求多買美國貨，或者增加到美國的投資。



據報導，這項軍購案由蕭美琴及“國安會秘書長”吳釧燮主導，目標在於特朗普重返白宮時，深化台美軍事合作。對於台灣是否已與特朗普團隊接觸，特朗普陣營未回應。“總統府”發言人郭雅慧昨日表示，台美軍事需求尚無新一階段討論。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮11日在《亮點交鋒》節目指出，萊特海澤（Robert Lighthizer）即將回鍋當美國的商務部長。他就是2018年中美貿易戰發起的領頭人。他已經開始列出了哪些國家對美國貿易順差最大？2024年8月，中國大陸對美國的順差2830億美元，歐盟2210億美元，整個東南亞是2090億美元，墨西哥1620億，越南1160億，台灣650億，韓國610億。



郭正亮強調，反正只要被列在上面，就等著特朗普射飛鏢！特朗普就是這樣的人，他就把這張“對美國貿易順差表”貼在他辦公室的前面。他開始對你提出威脅，要求你要買美國貨抵銷順差，或者是你要增加到美國的投資，“這個是必然出現的議題”。



郭正亮表示，這個等於對全球貿易自由主義作前所未有的挑戰，未來不是有錢，就可以與美國做生意。如果對美國順差太大，美國就不爽！你就要多買美國貨。所以台灣最近很緊張，台灣這還算小角色，650億順差而已。



郭正亮提到，“政府非常緊張，因為我們對美國各方面依賴太多了”。最近就立刻傳出華航要買波音的貨機跟客機，也傳出說明年要準備一個超級的軍購大單等等等。反正就等著看，以後動不動就會聽到這種聲音，就是特朗普動不動就射飛鏢到你家了！

