王鴻薇：賴清德示好特朗普　送上白花花銀子

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月12日電（記者 楊騰凱）英國《金融時報》11日報導指出，為回應美國總統當選人特朗普的“保護費”說法，台灣將提出近150億美元軍購。對此，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長王鴻薇表示，賴清德想向特朗普示好，送上白花花的銀子，但要擔心是否錢花了也買不到武器。



根據《金融時報》報導，台灣可能要求採購多達60架F－35戰機、4套空中雷達系統E－2D“先進鷹眼”（Advanced Hawkeye）、10艘退役軍艦和400枚愛國者飛彈，這些設備價值超過150億美元。



王鴻薇表示，此則消息是來自英國《金融時報》的報導，該報駐台記者長期與民進黨方面友好，不排除是特地出口外銷的新聞訊息，代表賴清德想向特朗普示好，把白花花的銀子送到特朗普面前。



王鴻薇指出，但報導當中提到台灣希望購買的武器清單，裡面包括F－35戰機，這項目過去在蔡英文政府任內就曾透過外媒喊話，表達台灣希望購買，但美國政府連理都不理，所以最後我們只能購買F－16V戰機。



王鴻薇指出，那麼這次賴清德就算透過外媒傳出訊息，她也懷疑美國會不會買單，不免讓人擔心會不會我們錢也花了，依然買不到我們想要的武器。