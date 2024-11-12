盧秀燕拚捷運藍線明年開工　卸任前留政績

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運藍線將在明年正式動工。她表示，市府近年努力提報可行性評估、綜合規劃、基本設計，感謝“行政院”同意，今年10月29日市府收到正式核定函覆，全案底定，明年可望順利開工。中捷藍線規劃到核定歷經28年，為地方引頸期盼的交通建設，2025年若順利開工，可望成為盧秀燕2026卸任前重大政績之一。



台中市政府12日召開市政會議，盧秀燕主持會議透過直播向市民宣布，台中人殷殷期盼的台中捷運藍線可望在明年正式開工！非常感謝“行政院”在今年中核定中捷藍線，通過市府提報的綜合規劃，很多人以為綜合規劃核定通過就可以開工了，不是的，其實後面還有程序，包括基本設計、細部設計，也要“行政院”同意。



盧秀燕說，“行政院”核定中捷藍線綜合規劃後，市府就趕緊展開細部設計，並且報到“行政院”。今年9月25日“行政院”公共工程委員會派員到台中辦理現地會勘及相關審議，並且要求市府做一些修正，有關單位也及時補件再報給“行政院”，終於在今年10月29日核准通過中捷藍線的設計，市府這兩天接到了正式核定函覆，接下來就可以展開發包及用地徵收補償作業，中捷藍線建設大致全案底定。



盧秀燕強調，中捷藍線推進的過程中，市府沒有浪費時間，在這期間市府同時也通過成立台中市捷運工程局。此外，對捷運工程經費也編列了開工預算新台幣88億元，送交台中市議會審查，從綜合規劃的核定到基本設計的核定，加上成立捷工局，市府一步接一步，中捷藍線終於將在明年正式開工。



台中捷運藍線總預算高達新台幣1615.14億元，其中土地徵收款約130億元，台中市府明年編列藍線開工預算88.63億元，其中70億為第一階段土地徵收款，預計10年後完工通車。