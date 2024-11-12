加軍購！陳玉珍：特朗普搞不好會要1、2兆

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月12日電（記者 楊騰凱）英國《金融時報》11日報導指出，為回應美國總統當選人特朗普的“保護費”說法，台灣將提出逾150億美元軍購案。對此，中國國民黨團籍“立委”陳玉珍今日表示，這是台灣想向特朗普政府交心，表達要交保護費，但這筆錢一定不夠，特朗普搞不好會要求新台幣1兆元、2兆元。



陳玉珍還比喻說，現場女性記者很多，如果我們一直去貼一個男人，他會珍惜嗎？反之我們如果左右周旋，他才會覺得你值得珍惜。



陳玉珍強調，台灣不懂得如何去維持兩岸關係，把自己的生存權全交給美國，一直靠向美國只會讓對方予取予求。



根據《金融時報》報導，台灣可能要求採購多達60架F－35戰機、4套空中雷達系統E－2D“先進鷹眼”（Advanced Hawkeye）、10艘退役軍艦和400枚愛國者飛彈，這些設備價值超過150億美元。



陳玉珍表示，看來台灣是提出很高金額的軍購案，向特朗普政府交心，表達我們要交保護費，但也不是一開始就喊出說要軍購將近新台幣5000億元，因為特朗普是商人，150億美元對特朗普來說一定不夠，他接下來搞不好會要求新台幣1兆元、2兆元，所以我們是不是應該逐步慢慢提出，現在提的150億美元一定會變成底線，而不是天花板。



陳玉珍指出，她也質疑台灣政府到底有沒有國際談判人才？假設台灣政府心中想著要提新台幣5000億元的軍購，那也不是一下就喊出這筆數字，談判就是需要進退，一下子就說5000億元，就算這筆錢花下去了也一定不夠。



陳玉珍表示，台灣政府不懂得如何去維持兩岸關係，台灣的路線不能完全偏重任何一邊，這等於是把自己生存的權柄交在美國手上，我們要懂得左右周旋，而不是一直靠過去被對方予取予求。