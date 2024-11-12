台灣力拚入CPTPP　陳玉珍：困難重重

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月12日電（記者 楊騰凱）2024亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在秘魯登場，外界認為台灣此次重點是爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。中國國民黨籍“立委”陳玉珍表示，台灣加入CPTPP困難重重，美國總統當選人特朗普以美國利益至上，不會無緣無故來支持台灣加入。



特朗普不喜歡多邊機制，他上個美國總統任期於2017年1月23簽署行政命令，退出“跨太平洋伙伴關係協定”（TPP）。同年11月11日，TPP改組為“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），同時凍結22條美國主張但多數成員反對的條文。



2024亞太經濟合作會議峰會本週在秘魯登場，台灣代表林信義曾於陳水扁政府時期擔任“行政院副院長”、“經濟部長”。有分析認為，台灣此行重點包括爭取加入CPTPP。



藍委陳玉珍認為，台灣要加入CPTPP事實上困難重重，美國自己都退出了許多國際組織，尤其美國總統當選人特朗普是以美國優先為主，以美國利益為最高利益，不會無緣無故來支持台灣加入。



陳玉珍指出，台灣如果要加入國際組織，需要大國的幫助，即便現在美國總統拜登一直強調民主同盟，都沒有加入更多多邊組織。現在要換成特朗普上任，更不可能參加。除非對美國有利，因為貿易保護主義已經興起了，特朗普不斷強調要增加很高的關稅。



陳玉珍強調，台灣如果要參加CPTPP等國際組織，第一個，中國大陸不會同意，因為台灣與大陸關係處不好。第二，美國不會支持，因為美國只想著保住他們國家最大的利益。



陳玉珍表示，台灣政府其實也進退維谷，我們應該想好自己的策略，想好該怎麼走，如果一直只靠一邊，最後就算交了很高的保護費，籌碼也只會愈來愈少。台灣政府就是不懂得如何與大國打交道，在兩大強權中，維持適度平衡，才是對台灣最有利的做法。