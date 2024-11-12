藍委民調：七成受訪者反對大罷免潮

左起，藍委許宇甄、羅智強、學者莊伯仲及藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強成立的新“國會”智庫今日發佈最新民調，民調結果指出台灣社會普遍反對現行罷免制度的門檻過低。超過七成受訪者認為，發動“大罷免潮”將不利於“國家”安定，並表達對於過度簡單的罷免程序可能引發社會不穩的擔憂。多位“立委”與學者呼籲重新檢討並調高罷免門檻，以保障選舉結果的穩定性，維護民主體制的健全發展。



新“國會”智庫今日於“立法院”召開“7成民意反對大罷免 民進黨別亂”新“國會”智庫民調發布記者會，由羅智強主持，文化大學新聞系教授莊伯仲、中國國民黨籍“立委”許宇甄、翁曉玲出席。



新“國會”智庫12日發布有關罷免門檻民意調查，70%民眾認為發動大罷免不利“國家”安定、16.7%認為有利“國家”安定。至於是否支持修改《公職人員選舉罷免法》“同意票應高於被罷免者當選的票數”，56.6%表示支持，29.9%不支持。



新“國會”智庫、人人未來基金會及“中華民國”民主學校協會委託趨勢民意調查公司針對罷免門檻進行民意調查，調查時間為10月30日至11月1日，此次電話訪問對象為全台年滿20歲的成人，調查結果顯示，民眾對現行罷免制度多表達不滿與憂慮，並支持提高罷免門檻。民調結果指出，有近六成的民眾反對現行罷免門檻過低的設計，並認為應適度調整以避免過度輕易的罷免行為影響社會穩定。



莊伯仲指出，本次調查數據顯示民意對於罷免門檻的態度。根據現行選罷法規定，只要罷免同意票達到原選區選舉人數的25%，並且同意票多於不同意票，罷免即會成立。然而，民調顯示，有將近六成的受訪者不支持此低門檻設計，認為應該恢復過去“雙二一”標準，即投票人數達到選區人口的一半，且其中一半的票數須同意罷免。莊伯仲提到，過度簡易的罷免制度將導致社會不穩和政治波動，浪費公帑並侵蝕選舉結果的正當性。