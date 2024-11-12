修訴訟法遭反對　翁曉玲：健全“憲法”法庭

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電（記者 俞敦平）針對律師聯合會批評《“憲法”訴訟法》修正案恐造成“憲法”法庭癱瘓，並將發起遊行抗議。提出此修正案的中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日受訪時回應表示，修法目的是強化“憲法”法庭的審理標準，並指全律會的反對立場並不代表全部律師的意見，且指出153位連署的律師中多位都和綠營有著深厚的關係。



翁曉玲近日提案修正《“憲法”訴訟法》，主張將大法官的總額從現有體制更改為法定總額，目的是希望提高“憲法”法庭在審理過程中的標準，確保每一項涉及“憲法”的裁判都能符合較高的審理門檻。然而，此項修法遭到律師聯合會（全律會）的反對。全律會發表聲明，認為該修正案將削弱甚至癱瘓“憲法”法庭的功能，嚴重威脅台灣的自由民主憲政秩序，並計劃於16日發起遊行，表達抗議立場。



對於全律會的批評，翁曉玲表示完全尊重律師們的遊行及言論自由，但她不同意律師團體的法律觀點。翁曉玲指出，當前“憲法”法庭的審理程序並未設置足夠嚴格的標準，少數大法官即可能做出影響人民基本權利及“國家”重大政策的“憲法”裁判。她強調，修法的主要目的在於健全“憲法”法庭的審理制度，設立更高的門檻，避免重要“憲法”裁判僅由少數大法官決定，確保程序的公正性。



針對全律會有153名律師公開反對修法，翁曉玲認為，這只是全台兩萬多名律師中的一部分聲音，不應視為律師界的普遍共識。她質疑部分反對律師與綠營關係深厚，並指出，未來會仔細分析支持遊行律師的背景，以確認其代表性。



對於“憲法”法庭可能因人事安排問題導致運作困難的擔憂，翁曉玲解釋，該修法並不會導致法庭癱瘓，反而是期望透過補足法定人數來穩定運作。她強調，若未來出現大法官人數不足情況，責任應該由無法提出合適人選的提名方承擔，而非修法本身的問題。翁曉玲批評稱，若民進黨政府因政治因素而拒絕提名合適的大法官人選，這才可能造成法庭癱瘓。