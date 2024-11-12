羅智強：賴提名廢死大法官　與民意背道而馳

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”羅智強今日在“立法院”受訪時，針對民進黨提出的大法官名單表示強烈不滿，指出該名單中多位提名人持廢除死刑立場，與民意背道而馳。他同時批評，民進黨未依循大法官候選人應拜會“立法院”各黨團的傳統慣例，顯示其對憲政程序的忽視，質疑此次提名是否真正想通過審查。



今日下午，“立法院”將針對“考試委員”、“司法院”大法官以及通訊傳播委員會（NCC）等三項人事同意權進行協商。羅智強今日上午受訪時表示，民進黨此次提交的大法官名單顯然忽視了民意，且在提名過程中未遵循過去的程序慣例。



羅智強批評民進黨的提名不考慮民眾對死刑的高度支持，並指稱賴清德所提的七人名單中有六位主張廢除死刑。根據羅智強援引的民調，67%的民眾反對“立法院”通過廢除死刑的大法官人選，並指出有八成民意支持維持死刑制度。因此，羅智強認為，這份大法官名單並未考量民意。



此外，羅智強也指出，民進黨的提名程序未遵循歷來大法官提名人須拜會“立法院”各黨團的慣例，批評民進黨對憲政慣例的忽視。他認為，過去政府提名大法官時，均安排候選人與各黨團會晤，展現對“立法院”審查的尊重，並認為這種“憲政慣例”對於“立法院”審查程序至關重要。



羅智強最後質疑賴清德的提名目的，認為民進黨似乎不在乎大法官名單是否會被通過，且透過不合民意的提名，讓人懷疑其誠意。他強調，“立法院”肩負著民意監督之責，將會在審查過程中表達對名單的立場。