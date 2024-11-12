急軍購　羅智強：美態度冷漠“賴政府”壓力大

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)針對特朗普甫當選台灣就傳出將向美國採購價值高達150億美元的軍備，中國國民黨籍“立委”羅智強今受訪時表示，歷任政府通常在當選後三個月內便能過境美國，但賴清德至今未能成行，甚至計劃中的夏威夷過境也被美方以行程繁忙為由推遲。羅智強指出，這顯示美方對民進黨政府的態度冷淡，使台灣在外交與安全議題上面臨壓力，恐進一步削弱台美關係的實質支撐。



近日有外媒報導稱台灣正計劃向美國進行一筆高達150億美元的軍購案，引發社會各界關注。羅智強針對此事公開表達質疑，認為此消息有待官方證實，並且對台灣政府的外交政策表示憂心。他指出，特朗普在競選期間曾提到期望台灣“國防”支出達到GDP的10%，若台灣真按此標準提高軍費開支，將佔“中央政府”總預算的84%，可能導致政府其他機能停擺。



羅智強進一步分析美方對“賴政府”的態度，指出過去歷任政府如陳水扁、馬英九及蔡英文，皆在當選後三個月內順利過境美國或進行訪問，但賴清德上任後半年來，尚未實現過境美國的安排。即使曾傳出賴清德有意過境夏威夷，美方回應則顯示無意配合，顯示“賴政府”在外交上面臨不小的壓力。



羅智強認為，此一現象顯示美國對民進黨政府的態度並不如其所言那般“友好”，並將此解讀為美方可能對“賴政府”不滿，甚至採取“厭賴論”的態度。他強調，當前情勢下，台灣處於弱勢，難以在特朗普強勢領導的美國面前保障自己的國家利益。因此，羅智強呼籲政府應謹慎處理對美談判，並在維持台美同盟的同時，兼顧國內財政分配與發展需求。