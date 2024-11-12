璩美鳳控柯文哲摸手性騷　民眾黨支持申訴

璩美鳳。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／媒體人、前台北市議員璩美鳳12日出面控訴，台灣民眾黨主席柯文哲曾在2022年與她開會時，抓起她的手撫摸。聯電榮譽副董事長宣明智的兒子、宣捷幹細胞生技董事長宣昶有也發聲佐證。對此，民眾黨發布聲明回應，強調柯文哲正在羈押禁見中，無從進一步瞭解，支持當事人依法申訴，但也應給雙方表示意見的機會。



民眾黨強調，有關《鏡周刊》提及柯文哲秘書等相關影射，已經是從科幻小說變成言情小說，民眾黨強烈譴責報導捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾。在柯文哲無法為自身辯駁的時刻，對當事人進行人格摧毀，也對當事人造成傷害，呼籲外界勿再妄加揣測。



媒體《鏡周刊》12日報導，民眾黨主席柯文哲在2020大選備戰期間，曾經對力促藍白合的資深媒體人璩美鳳性騷擾，直接在內部會議用手指撫摸對方手臂。會後，柯等人準備離開，璩送客下樓，一行人進入電梯，柯竟在密閉的電梯中一再對璩說：“人不能長得太漂亮”，甚至還無厘頭地冒出“妖精”二字形容她。還傳訊息指稱“人不可以太聰明，太漂亮，太年輕”。想不到隔天柯又繼續傳訊給她，寫著“決定聘你當'國安會'副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目”。



宣昶有昨日受訪時表示，之前和民眾黨有媒體專案，當時柯文哲到媒體辦公室，直接把璩美鳳的手抓起來“前後撫摸”，令現場相當驚訝。後來下一次見面，璩美鳳就有提出這件事是不是有Me Too性騷擾。璩美鳳則說，她當時是要給柯文哲道歉的機會，“我想他既然公開性騷擾，應該也要給他公開的道歉，看他怎麼解釋，可是他沒有珍惜”。



璩美鳳指出，柯文哲公開的動作讓他們非常驚訝，如此侵犯肢體空間權與尊嚴的方式，不是一個領導者應有的態度、做法。而當時是在會議室開新聞會議，在專業的會議上，柯文哲的腦袋裡跟作法上竟會有如此表示，讓他們覺得很離譜，“這樣的人，如果位置坐得越高就越危險”。



民眾黨聲明，由於柯文哲目前人在羈押禁見中，該黨無從進一步瞭解，但絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控應給雙方各自表示意見的機會。



