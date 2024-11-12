美卡台積電晶片輸陸　童子賢：盼管制早落幕

童子賢。（中評社 資料照) 中評社台北11月12日電／路透社報導，美國商務部下令台積電11日起停止向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片。和碩董事長童子賢今天受訪指出，這屬於對抗全球化風波的一部分，目前美國與中國兩大經濟板塊和政治板塊正在對抗，“我們只能靜觀其變，希望早日回到世界和平”，希望這些管制能早日有一天達成共識落幕，這樣才有利台灣經濟發展，廠商出口也比較不受干擾。



路透社引述消息人士報導，美國商務部已去函台積電，針對運往中國、為AI加速器與繪圖處理器（GPU）提供動力的特定7奈米或更先進設計的尖端晶片，實施出口管制。台積電對此表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。



綜合台媒報導，童子賢12日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席“2024綠色科技新創競賽頒獎典禮”，媒體詢問美方對中國大陸業者祭出最新7奈米以下先進製程晶片投片升級管制看法。



他表示，台積電創辦人張忠謀曾感慨“全球化已死”，從1990年代蘇聯解體，到歐盟使用歐元，曾經帶給這個世界一片祥和美好；但最近10年國際間的關係又逐漸變得比1990年代更加緊張，有一種對抗全球化的風格，不要進行產業分工，“所有東西都搬回我們家做好”。



童子賢指出，但最近十年國際環境比1990年代更緊張，本來這個世界倚仗合作及產業分工，但有一種對抗全球化的浪潮是我們不要分工、把製造搬回家最好，這叫反全球化。



童子賢認為，七奈米晶片管制也是這樣風波的一部分，目前處於中美兩大經濟與政治板塊對抗，兩個經濟體互相管制，不是衹有美國在管制AI晶片，近一個月中國大陸也在管制無人機關鍵零組件。



童子賢表示，我們只能靜觀其變，希望早日和平，全球回到經濟相互合作，相信可以增加地球文明的效率，減少摩擦、增加溝通，進而避免衝突，希望這些管制能早日有一天達成共識落幕，這樣才有利台灣經濟發展，廠商出口也比較不受干擾。