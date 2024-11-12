大咖挺核！童子賢：核電可壓電價打通膨

和碩董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／台灣氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢12日受訪表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，台灣的電價已經與韓國在伯仲之間，台灣的電價甚至相對於中國大陸或東南亞已經有一點偏高的趨勢。如果台灣的排碳可以降低，出口產品的碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。



童子賢上午出席2024綠色科技新創競賽頒獎典禮，會前接受媒體採訪，談到減碳及通貨膨脹等議題。



“中央研究院”院長廖俊智11日在“立法院”答詢時呼籲，台灣不能放棄任何可減碳的機會。童子賢表示，最近一週很多人見面就會聊美國總統選舉，因為美國總統當選人特朗普主張不要理會氣候變遷議題，主張多燒石油、多賣天然氣，甚至多燒煤炭，也主張不要綠能和電動車。



童子賢說，特朗普的競選政見很多與美國及全球趨勢相矛盾，他的政見怎麼兌現，還需要觀察。但免不了會擔心，如果真的按照特朗普政見實施，可能對地球暖化非常不利。



童子賢表示，自己支持廖俊智的主張，也就是每一度電只要來自不排碳的能源，所發的電都很重要，都不要放棄。至於美國總統當選人特朗普的意見，“我們暫時把它擺到一邊”，因為特朗普的政見未必可以真正兌現。



他強調，台灣本身不產能源，需要進口能源，如果要符合防止地球暖化趨勢、確保台灣的能源安全，更重要的是能源成本，不能讓台灣的消費者負擔不起。



童子賢指出，他曾公開說過以往台灣電價確實在全世界偏低，可是經過2、3年來好幾次的調整，台灣的電價已經與韓國在伯仲之間，台灣的電價甚至相對於中國大陸或東南亞已經有一點偏高的趨勢。如果再調整下去的話，會造成通貨膨脹更加嚴重，因為電是百工百業的基礎。



童子賢認為，核能除了可以打擊通膨、壓低電價，更重要一點是核能是不排碳的電力。面對地球暖化趨勢，包含歐洲或其他先進國家，可能都對台灣的出口產品課碳稅。如果降低台灣的排碳，碳稅也會降低，也有利於產業界競爭力。