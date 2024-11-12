吳思瑤盼韓勿過水　下午朝野協商皆超級核彈

民進黨“立院”黨團召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月12日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午將召集朝野協商，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤上午在記者會表示，台電追加減預算並未排入是議程，反而今早被突襲選罷法，盼“韓院長”切勿過水，今天朝野協商，各個案都是超級核彈。



韓國瑜下午再度邀集朝野黨團協商，協商議案包括：“考試院”人事同意權、“司法院”人事同意權、通訊傳播委員會組織法、公職人員選舉罷免法修正草案等。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨有發函給韓國瑜，認為針對上周財劃法嚴重議事瑕疵，應當循朝野協商程序，下午協商首先要處理的有幾大人事同意權，黨團希望在大法官釋字出爐後，針對人事同意權“違憲”部分必須補正，合憲程序馬上確認，就可啟動人事同意權進行，尤其“考試院”跟大法院盼在今天協商會議要議定行使，同意權後續程序明確化，就可以按部就班。不希望讓“違憲”訴訟法修完後，再處理大法官人事同意權，不希望藍白政治意圖癱瘓“憲法”法庭。



吳思瑤說，本周末已經有律師要串連遊行，呼籲不能讓《“憲法”訴訟法》修法通過，未來無限期延宕大法官同意權行使，會讓“憲法”法庭空轉。有關於台電追加減預算，也希望院長主持協商一併確定審議日前。而選罷法原本並沒有看到列在協商議案，但是今天通知選罷法被放上協商議程。



吳思瑤說，希望“韓院長”不要只是過水，這樣選罷法可能周五就表決。協商最後一項議程是《財政收支劃分法》審查過程有瑕疵，希望有合宜處置。她呼籲，今天協商都是超級核彈，希望韓國瑜要踩煞車，不是踩油門。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘也說，16日有超過100多位律師號召，抗議國民黨“立委”翁曉玲提出《“憲法”訴訟法》修正案，未來大法官訴訟要用超高門檻，造成未來“憲法”法庭無法運作，這是沒收人民權利，變相先從大法官下手，讓大法官難以組成“憲法”法庭是非常荒謬。翁曉玲批評號召遊行是綠營律師，會讓更多律師看不下去。國民黨一定要正視這是法律界聲音，國民黨看起來是擋不下來，因此，要呼籲韓國瑜要協調。



蔡易餘說，韓國瑜上會期處理“國會”改革方案都被批評，但是現在到基層因為總預算付委，基層也說韓國瑜有在協調，獲得民眾很高度稱讚。