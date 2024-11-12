黃國昌2026戰新竹？邱臣遠仍回應8個字

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月12日電（記者 盧誠輝）外傳中國國民黨已著手布局2026地方選舉，並希望讓原有意參選新北市長的台灣民眾黨籍“立委”黃國昌循“高虹安模式”，拚大新竹選戰。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時被問及此事，邱還是以“認真工作、專心市政”8個字回應，強調會秉持初衷落實已退黨且遭停職的新竹市長高虹安的政見與施政藍圖。



邱臣遠今日出席“2024新竹市玻璃藝術節”宣傳記者會，包括民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹市政府文化局副局長李欣耀、擔任策展人的新竹清華大學藝術與設計學系教授蕭銘芚等人都到場出席。



根據台灣媒體報導，儘管距離2026地方選舉還有2年，但外傳國民黨主席朱立倫已開始著手布局各縣市長候選人，因藍營現有14加1席縣市長，但有8個縣市首長任期都將屆滿，傳出國民黨仍希望在新竹市長選戰中藍白合，讓原有意參選新北市長的黃國昌循“高虹安模式”拚大新竹選戰。



對此，邱臣遠在會後受訪時表示，現在適逢議會定期會期間，他正積極爭取明年度預算，針對此事他衹有8個字“認真工作、專心市政”，他會秉持初衷落實高虹安的政見與施政藍圖，來回應廣大市民的期待。