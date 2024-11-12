竹市2026仍藍白合？李國璋：民眾黨沒討論

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月12日電（記者 盧誠輝）外傳中國國民黨已著手布局2026地方選舉，並希望讓原有意參選新北市長的台灣民眾黨籍“立委”黃國昌循“高虹安模式”，拚大新竹選戰。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問時表示，民眾黨內完全沒有針對類似的議題進行相關討論，讓已退黨且遭停職的新竹市長高虹安回歸市府才是新竹市民與地方的最大期待。



久違的高虹安10日突然現身新竹市香山區，出席頂埔宮50周年慶成祈安酬恩醮典，包括國民黨籍新竹市議會議長許修睿、副議長余邦彥、國民黨議會黨團總召陳慶齡及議員吳旭豐、徐美惠、蕭志潔、陳治雄與鍾淑英等都人都應邀出席。高看起來心情相當不錯，與民眾和藍營議員相談甚歡，但並未談及政治議題。



根據台灣媒體報導，儘管距離2026地方選舉還有2年，但外傳國民黨主席朱立倫已開始著手布局各縣市長候選人，因藍營現有14加1席縣市長，但有8個縣市首長任期都將屆滿，傳出國民黨仍希望在新竹市長選戰中藍白合，讓原有意參選新北市長的黃國昌循“高虹安模式”拚大新竹選戰。



對此，李國璋向中評社表示，民眾黨內完全沒有針對類似的議題進行相關討論，且許多新竹市民仍樂觀希望高虹安能順利回歸市府，這才是新竹地方的最大期待。他說，黃國昌在“立院”很忙碌，他不認為黃有心思去想選舉相關的事情，目前在地民眾黨與市民都還樂觀期待高虹安能順利回歸市府。



李國璋強調，新竹市代理市長邱臣遠在高虹安支持與市府員工的努力下，整個市政運作都非常穩定進行，宛如倒吃甘蔗般且逐漸開花結果。他認為，政黨合作不應該只限於選舉提名討論，大家應該還看市府與議會間的合作，這才是政黨合作該努力的方向。



黃國昌也針對外傳國民黨2026的選戰布局指出，民眾黨有自己的思考策略，最重要的是，如何能讓真正代表人民聲音的議員首長參與2026縣市長選舉，才是民眾黨支持者的期待。至於國民黨的選戰布局，基於政黨主體性，民眾黨當然都會予以尊重，但現在這個時間點談藍白如何合作，實在有點太早了。