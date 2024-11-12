高雄藍議員反對總預算付委　綠議長視而不見

高雄市議長康裕成沒看到藍議員陳麗娜舉手即敲槌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月12日電（記者 蔣繼平）高雄市議會第4屆第4次定期大會12日進行明年度總預算案交付審查，並進入一讀。不過，民進黨籍高雄市議長康裕成敲槌通過交付審查時，沒注意到國民黨議員陳麗娜舉手，經提醒發現後，康裕成面不改色說“議事槌敲得很快都通過了”，並稱“陳麗娜今天衣服顏色太像手臂”。但康裕成也公開向陳麗娜道歉，並稱下次會更注意。



高雄市議會12日進行高雄市明年度總預算案交付審查，民進黨籍高雄市長陳其邁進行報告時表示，明年度總預算新台幣1938億元，較上年度增列242億元。另經市府宣讀83個議案後，議長康裕成詢問有沒有意見，藍議員陳麗娜雖舉手，但康裕成並未發現即敲槌交付審查。



陳麗娜隨後舉手發言表示，衛生局解釋不清大同醫院經營權易手爭議，卻發了12篇新聞稿並登錄衛生局官網，其中有4篇直指她抹黑，在此她必須澄清“沒有抹黑”，並要求單獨抽出衛生局所有議案與預算暫不交付審查。



康裕成則回應，有議員索取資料不齊全或不符期待，甚至她自己也被抹黑過，因此她也都能夠體會，也希望市府尊重議員。但她強調“剛剛都已敲槌通過了，是否請陳麗娜在委員會或二讀時進行討論。”



國民黨議員李雅靜也幫忙反映“陳麗娜是先舉手才敲槌。”藍議員邱于軒也表示，衛生局、教育局敢嗆議員。若拿到預算，之後還有多少局處要嗆議員？希望換位思考，大家目標都是讓高雄更好。



康裕成再用台語說“歹勢，真的沒看到！”、“今天穿的衣服（指陳麗娜）與手臂顏色差不多。”康裕成也指出，若局處預算未經過一讀審查就要單獨不交付，過去沒有前例，也對委員會不尊重，“向陳麗娜抱歉，下次會更注意。”



經過一番討論，陳麗娜說雖然現階段無法抽出單獨討論，希望二讀能好好討論，要建立制度，而非人治，她批局處透過媒體放話嗆聲，太不可思議。康裕成最後說，感謝陳麗娜的認真、執著，交付審查都通過，感謝大家互相幫忙。