藍委爆與辣妹比肩　陳時中：都是醫生

陳時中（右）遭藍委王鴻薇踢爆，在出席1場飯局後與美女比肩而出。（照:自王鴻薇臉書） 中評社台北11月12日電／前“衛福部長”、“行政院政務委員”陳時中今天遭中國國民黨籍“立委”王鴻薇踢爆，在出席1場飯局後與美女比肩而出。對此，陳時中透過他的辦公室回應，這些女性都是優秀的醫生，“不容惡意造謠抹黑”。



王鴻薇今天在臉書上po出一組爆料照片，指出在今年8月6日晚間，時任中華開發資本公司副總王必勝、陳時中與開發金控集團高階主管，在台北市信義區餐敘，會後陳更被拍到與香肩美女比肩而出。王鴻薇除狠酸“重情重義重粉味”，陳時中“果真是王必勝永遠的長官”，兩人雖然都已離開“衛福部”，還是飯局不斷，但這場飯局談了什麼，與王的職涯有沒有關係？都讓人相當質疑。



針對王鴻薇的爆料發文，陳時中辦公室回應，當天的活動是友人餐敘，陳和王必勝兩人同時受邀，照片中的女性都是醫生，來自口腔外科、急診醫師等不同領域，她們都是非常優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意抹黑造謠。



王必勝則在臉書拋出3大回應，並強調“建議委員發文先做查證，感謝！”



以下是王必勝臉書回應全文



敬覆王鴻薇委員：



1. 8/6 本人係應牙醫師公會全聯會邀請前往參加餐會。席間除本人外沒有任何中華開發的人員。



2. 當天在座女士大都是牙醫師及醫師。



3. 賓客共有20幾人，大家聚會交談熱絡，問我談了什麼我真的不記得了。



建議委員發文先做查證，感謝！



王鴻薇表示，過去民進黨這種派門神的風氣一直都有所聞，過去也曾發生過，可寧衛能源找來現任公共工程主任委員陳金德，擔任董事長，準備投資新台幣40億，在桃園用廢棄物發電，本來不被允許，沒想到陳金德幾個月後就離職，“經濟部”就召開會議，明確要求桃園市府配合中央，以專案入園方式核准可寧衛進入桃科設SRF廠，可見門神真的很重要。



王鴻薇質疑，王必勝去中華開發既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？也提醒各界，他恐怕是要當門神，尤其他這次的職涯之詭異，真的不能讓人不起疑。



王鴻薇也提到，今年5月9日中華開發資本與財團法人工業技術研究院為加速台灣生醫產業創新發展“生醫創新跨域合作平台”，結果5月底就傳出必勝轉任副總，8月份王必勝揪了這一攤飯局後，沒想到10月17日王必勝突然請辭，到底是任務完成？還是真的不適任？令人質疑。