王定宇：若現在訂F35　十年後交貨都是問號

王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電（記者 黃筱筠）《金融時報》引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統──E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。對此，民進黨“立委”王定宇今天受訪表示，F-35戰機就算現在下訂單，特朗普願意給台灣，根據交貨期程來看10年後，能否交貨都是問號。



《金融時報》11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的特朗普政府表明加強防禦中國大陸的決心。



王定宇受訪說，尊重國際媒體報導，但是裡面報導有值得商榷地方，美國現在有10艘中古軍艦可以移轉或是販售給台灣嗎？就他知道美方現在手上最多就是兩艘。我們會根據作戰需求，根據評估與與預算支出，每1年檢討或是5年檢討。



他也說，不管是E-2D或是F-35只要符合作戰需求，我們都會納入考量。但是就算我們現在要買F-35，現在下訂單、特朗普也同意。根據訂單期程10年後，能否交貨都是問號。金融時報報導證明台灣有投資台灣自我防衛決心，但是裡面訊息要多思考，部分訊息不正確。



王定宇表示，特朗普還沒有就任，國防部長還沒任命，主要建立在台美重要夥伴關係，特朗普第一個任期，對台灣解禁有很多軍事武器，對於台灣第一島鏈安全列為重中之重。根據特朗普第一任表現，以及現在傳出任命人事，我們都有良好感情默契，台灣會根據作戰需求與預算支應，和美方充分討論，讓台灣有保護自己能力。