藍委爆公視網站仍稱特朗普重罪犯　促徹查

葉元之爆TaiwanPlus仍稱特朗普重罪犯，痛批文化部“豬隊友”影響台美關係。(照:葉元之辦公室提供) 中評社台北11月12日電／《公共電視》旗下經營的英語頻道TaiwanPlus近日用“重刑犯”形容美國總統當選人特朗普，引起軒然大波，“文化部長”李遠稱該新聞已立即下架，但中國國民黨籍“立委”葉元之今天發現，TaiwanPlus仍有其他新聞形容特朗普為“重刑犯總統”，讓他痛批“文化部”太誇張，簡直是外交人員的“豬隊友”，嚴重影響台美關係，要求“行政院長”卓榮泰徹底清查。



綜合台媒報導，葉元之表示，事件發生一開始，李遠9日表示此事確實嚴重，“文化部”也在第一時間通知公共電視，相關新聞立即下架。公視更發布聲明表示，TaiwanPlus將啟動內部機制，檢討並審視採訪規劃與核稿程序，依循公視製播準則及TaiwanPlus撰寫風格指南，持續精進。



葉元之指出，然而爭議燒了這麼多天，他發現Taiwanplus仍有用“重刑犯“總統”形容特朗普的新聞。例如在特朗普支持者於海湖莊園附近慶祝特朗普勝利的新聞裡，Taiwanplus寫到“and the first president who’s a convicted felon.”，直指特朗普是第一位被定罪的重罪犯總統。



葉元之直呼太誇張，表示這凸顯“文化部”根本不把Taiwanplus引發的爭議當一回事，也不認為會影響台灣對美關係，“內控到底出了什麼問題？”



葉元之表示，Taiwanplus在公視預算書中說，要“說好台灣故事”， 讓世界看到台灣的多元面貌與價值，積極進行國際傳播，結果Taiwanplus一再用英語新聞對全世界傳達，“特朗普是第一位當選美國總統的重罪犯”，這就是民進黨希望美國瞭解的台灣對美立場嗎？



葉元之批評，Taiwanlus四年花了新台幣58億元，這些都是民脂民膏，但當外交人員努力維繫台美關係的同時，公營媒體卻拼命扯後腿，用各種方式嘲諷美國總統當選人，簡直是豬隊友，卓榮泰應該出面好好整頓一番。