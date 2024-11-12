地方議員為新竹交通請命　找藍委林思銘

林思銘今日率領高公局和新竹縣政府官員到新竹縣AI智慧園區考察。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月12日電（記者 盧誠輝）隨著新竹縣AI智慧園區的發展，為紓解周邊交通帶來的擁塞問題，多位不分黨派的藍綠白新竹縣議員聯合向中國國民黨籍“立委”林思銘請命，林今日也在百忙之中召集高公局和新竹縣政府官員到場會勘，為新竹縣發生爭取“中央”預算，希望隨著新竹縣的科技發展，交通建設的配套措施也應該要做好。



林思銘今日率領高公局和新竹縣政府官員到新竹縣AI智慧園區考察，包括高公局副局長陳宏仁、規劃組長蔡宗描、新竹縣府工務處長戴志君、交通旅遊處長陳盈州，以及多位不分黨派的藍綠白新竹縣議員、鄉鎮市民代表和里長都到場關心地方交通建設。



在會勘過程中，因高公局和新竹縣府官員對於是否要在AI智慧園區附近增設涵洞來紓解當地擁塞交通無法當場做出具體承諾，讓藍綠白議員你一言我一語的和高公局與新竹縣府官員爭論不休，眼見大家越講火氣越大，林思銘趕緊出面主持公道，要求“中央”支持地方建設，預算要先行到位，而地方也要做好準備，對增設涵洞進行可行性評估。



林思銘表示，過去他剛上任“立委”時，就有偕同國民黨籍新竹縣長楊文科向“中央”爭取莊敬一路涵洞的拓寬工程，目前拓寬計劃已進入排程，但後續有民意反映，這樣的拓寬帶來的效益不足，因此地方也有多達上千位的民眾連署，希望能在AI智慧園區附近新增涵洞。



林思銘指出AI智慧園區即將運營，預計又會再帶來4-5千人次的就業機會，預估會再讓竹北增加兩萬人口，尤其智慧園區接鄰的縣政二路與莊敬北路都是竹北市的主要幹道，如果缺乏道路連通的機制，會讓竹北的交通更加壅塞，造成民眾通行的不便。



林思銘表示現階段只要地方政府提出規劃到“中央”，他將會努力協助爭取經費補助。他強調新竹AI園區的設立帶來的是全台灣智慧經濟發展的提升，以及促進台灣AI科技產業的領先地位，因此交通建設的經費一定需要“中央”優先的支持，爭取預算到位執行，他責無旁貸。