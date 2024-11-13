侯漢廷：特朗普剛當選　綠急拍馬屁送錢？

新黨籍台北市議員侯漢廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）英國《金融時報》11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，藉此向即將上任的美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）表明加強防禦中國大陸的決心。新黨籍台北市議員侯漢廷接受中評社訪問表示，特朗普才剛當選、連上任都還沒，民進黨政府就急著拍馬屁、送錢孝敬當賀禮，是多麼不自信？特朗普擁有強大的商人交易性格，哪天民進黨的“台獨”也被交易掉了，恐還不自知。



特朗普選前曾表示，台灣若要美國保護，應交保護費，防衛支出應佔GDP 10%(目前約2.5%)。《金融時報》報導表示，台灣將向美國提出大型軍購案，總金額超過150億美元，消息人士透露，台灣已與特朗普團隊進行非正式討論。



侯漢廷表示，到底是台灣主動聯絡特朗普團隊、還是特朗普團隊主動聯絡台灣？若是台灣的話，表示民進黨政府急忙地拍馬屁、送錢當選舉的祝賀禮，顯示民進黨的不自信，把台灣人民納稅錢當紅包去孝敬美國爸爸，也意味獨立自主統統是假的。倘若是特朗普團隊主動聯繫，那到台灣有無審慎評估？特朗普都還沒就職，就有這樣的溝通，是否事宜？



侯漢廷，生於台北市，祖籍河北灤縣，台灣大學政治學系碩士，連任2屆台北市第一選舉區（北投、士林）議員。目前也是新黨副秘書長、新思維中心主任，是新黨全台唯一民意代表。



侯漢廷質疑，為何能夠在特朗普才剛當選完幾天，就被英國媒體披露如此明確、具體的採購內容金額？是否事前就準備好？是誰決定的？是民進黨、還是共和黨？那如果是民主黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選，台灣也有準備這樣的禮物嗎？民進黨該說清楚、講明白。



侯漢廷向中評社說，當特朗普曾要求台灣的防衛支出增加到GDP10%，可加（目前約2.5%)，台灣的“行政院長”、“國防部長”、“國安局長”等都沒人敢認真回應台灣軍費是否為台灣自己可決定、不由美國干涉？如此接受美國單方面壓迫，那更加證明台灣就是美國的傀儡、棋子，民進黨在美國面前抬不起頭。