韓國瑜召集朝野協商　綠營喊話先擱置選罷法

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午召集朝野協商，協商議案包括中國國民黨團提議的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，盼加嚴連署規範防範綠營發動大規模罷免戰。協商前民進黨團對韓國瑜喊話，強調選罷法是爭議性法案，“立院”應優先審查攸關民生的總預算。



韓國瑜今日下午召集朝野協商，議程包括通訊傳播委員會組織法第16條修正草案、“考試院”人事同意權、“司法院”人事同意權、總預算案追加預算案、選罷法部分條文修正草案等。



其中選罷法部分條文修正草案頗具政治敏感性，國民黨團提出的修法版本要求罷免連署書應附上連署人身分證正反面影本，若未附上，連署書將被選委會刪除，盼藉此防堵有心人士大量抄寫連署書策動罷免案。



選罷法部分條文修正草案今日經過朝野協商後，就算沒達成共識，後續仍得交付院會進行二讀、三讀表決。



吳思瑤協商前受訪表示，昨天我們正式收到今天下午朝野協商的議程，今天早上又新增了議程，當中赫然發現選罷法被排入今天的協商議程當中。選罷法過去在內政委員會欠缺實質討論，委員會中心主義被沒收，朝野協商就是最後院會表決前的關鍵點，切莫讓協商只是為了過水。



吳思瑤指出，現在總預算剛剛交付委員會審查，因為中間延宕了71天，各個委員會都加緊在補進度，委員會審查預算就是把民生放中間，我們希望政治性、爭議性、對立性高的議案能夠先擱置，先處理攸關民生的議案，就像是總預算的審查。



吳思瑤表示，所以今天韓國瑜召集的朝野協商被排入了選罷法，而且是最後一刻才擺上議程，民進黨團當然覺得非常詫異，我們希望韓國瑜能把政治放兩邊，民生擺中間，不要讓選罷法修法為了過水而過水。