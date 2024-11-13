中評觀察：台灣經貿脫陸入美陷“特朗普坑”

傳出美國佛羅里達州參議員盧比歐可望出任美國國務卿。賴清德2020年2月訪美時曾與盧比歐會面。（照:賴清德臉書） 中評社台北11月13日電（評論員 林淑玲）美國總統當選人特朗普選前揚言，上任後打算對所有進口產品徵收10%至20%關稅，並對從中國進口的產品徵收60%至100%額外關稅。美國新一輪貿易壁壘成為諸多國家、地區的陰霾，當民進黨政府喜滋滋宣揚經貿“脫中入美”成就，未料馬上就掉進明年元月美國政權轉移就要來的“特朗普坑”。



根據台灣“財政部”出口統計，受惠AI商機崛起、全球供應鏈重組，今年前10個月，台灣對美國貿易出超高達529億美元，不僅大幅超越去年356億美元的歷史紀錄，今年全年更有機會突破650億美元。



台官方9月公布出口統計時，“財政部統計處長”蔡美娜曾分析表示，從今年前9月市場結構可發現，台灣在美中兩大經濟體之間出現“貿易大挪移”現象，台灣對美國出口占總出口比重上升至24.1%，對陸港則降至31.2%，分別為近25年、23年同期最高、最低水準。



台官方統計顯示，今年前9月台灣對陸港出超503億美元，對美出超477億美元，差距僅26億美元，創下近30年來同期最接近的一次。

