中評鏡頭：新竹玻璃藝術節　正妹助陣超吸睛

新竹市玻璃藝術節找來LED女子弦樂四重奏助陣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月13日電（記者 盧誠輝）2024新竹市玻璃藝術節12日舉行宣傳記者會，找來“LED女子弦樂四重奏”團體開場助陣，4位穿著水晶旗袍的正妹在台上拉著LED小提琴演奏，瞬間成為現場來賓目光聚集的焦點，也為2年1次的新竹市玻璃藝術節熱鬧揭幕。



台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹玻璃產業肇始於1925年，百年來，新竹玻璃產業不斷加入新元素，持續地蛻變，至今仍為台灣的經濟發展帶來廣大的效益；除了產業發展外，亦有許多對玻璃創作有興趣的人士投入玻璃工藝及藝術創作。新竹市在1995年首次辦理竹塹國際玻璃藝術節，2年1次的盛會提供藝術家交流與對話的契機。



邱臣遠指出，新竹市玻璃藝術節已邁入第14屆，今年以“晶采矽緻”為主題，呈現玻璃晶瑩剔透、豐富多彩的特色，彰顯每位玻璃藝術家的創作路程，與持續不斷追求極緻的努力。歡迎大家來新竹市欣賞“精采細緻”的玻璃之美，見證玻璃藝術的無限可能。



新竹市政府文化局表示，2024新竹市玻璃藝術節將於11月16日至12月8日於新竹市風livehouse、玻璃工藝博物館及新竹公園盛大開展，今年規劃國際玻璃工藝交流展、金玻獎得獎作品展、假日市集、示範表演、工作坊、講座等活動，另有新竹清華大學、玄奘大學及元培醫事科技大學衛星展區，歡迎民眾在秋日時光到各展區觀展，感受豐富多元的玻璃藝術饗宴。