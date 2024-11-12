五峰賽夏族矮靈祭　11／15起三天登場

矮靈祭是賽夏族人對於“矮人”的一種懺悔表現和贖罪的祭典。（新竹縣政府提供） 中評社新竹11月12日電／新竹縣五峰鄉每兩年一次的賽夏族矮靈祭（paSta’ay）來囉！11月15日起，祭典將一連3天在五峰鄉矮靈祭場舉行，部落長老將依循傳統古禮祭祖請神，從迎靈、祭祖揭開序幕，接續娛靈、送靈等一系列傳統文化祭儀。新竹縣政府提醒，15日下午3時起，祭場周邊將進行交通管制，請民眾留意並配合。



矮靈祭是賽夏族人對於“矮人”的一種懺悔表現，其獨特性即在於賽夏族族人對矮人感恩與怨懟的雙重心理下，所產生的一種“贖罪”似的祭典。除了對矮靈表達敬畏之心，也是感恩矮人過往對族人農事指導、讓族人得以溫飽的傳統不變祭儀。每到矮靈祭，散居在外的年輕族人都會返鄉團圓，讓這項傳統祭典薪傳不息。



相傳在數百年前賽夏族與矮人族，原本隔著上坪溪相鄰安居，賽夏族人邀約矮人到部落作客，矮人也教導賽夏族農耕技術。但性好漁色的矮人，利用巫術迷惑並調戲作弄賽夏族婦女。賽夏族青年悲憤隱忍，某夜偷偷將矮人經常通往住處休憩的山枇杷樹鋸了一半，當矮人爬上大樹時樹幹折斷，矮人全都摔入山谷溪流而死亡。犯下滅族憾事後，賽夏族人受到矮人詛咒，作物不再豐收，為了補救災厄，賽夏族即舉辦矮靈祭以慰藉矮靈並祈求豐收。



賽夏族因時代生活環境變遷，分屬南庄（南群）、五峰（北群）兩個祭團，每兩年舉辦一次小祭，十年一次大祭，在秋後農作收成的月圓前後舉行（大約是農曆10月15日前後），向著矮人長老離開之東方祭拜祝禱，祈求一切平安順遂，也表達族群融合，相互尊重之意。



南群祭典習慣上比北群早一天，南群賽夏族巴斯達隘（矮靈祭）祭典，將於14日至16日一連三天，在苗栗縣南庄鄉東河村向天湖舉行。



原住民族行政處表示，歡迎各界朋友一起參與盛會，並請大家尊重賽夏族的傳統祭儀並遵守祭儀規範，如“進入祭場前綑綁芒草以避邪”、“避免口出諱言”及對祭儀質疑等，避免觸犯禁忌。



為應祭儀大量遊客車潮，新竹縣五峰鄉矮靈祭場11月15日下午3時起將進行交通管制，所有車輛都不得駛往祭場，也禁止在路邊任意停車，如有阻礙交通，將逕行拖吊。主辦單位五峰鄉公所及執行單位賽夏族文化藝術協會特別提醒，本次活動沒有安排接駁車。