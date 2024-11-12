洪門舉辦台灣各界促進和統大會　宋濤致賀

國際洪門中華總會舉行2024台灣各界促進和平統一大會。（中評社） 中評社台北11月12日電／國際洪門中華總會11月9日在台北市英雄館隆重舉行2024台灣各界促進和平統一大會。出席盛會的黨政軍、宗教、婦女、青年及各大民間社團領袖代表約有500餘人。席間一致聲討民進黨政府的倒行逆施，甘為美國棋子，將台灣人民推向戰爭的邊緣。並對終極統一的目標做出了期待。大陸國台辦主任宋濤也以賀信向大會致賀。



國際洪門中華總會主席劉沛勛博士表示，自民進黨政府執政以來，不承認九二共識，親美媚日遠大陸，罔顧島內要和平、要交流、反戰爭的主流民意，一意孤行，不時拋出“台獨“謬論，造成兩岸嚴重對立，尤其是利用抗中保台的神主牌，阻隔了兩岸人民親情、文化、經濟的交流，其嚴重錯誤的決策，造成ECFA的中斷，致使台灣機械，紡織，石化，金融，物流等市場大量失血，台灣經濟嚴重衰退百業蕭條哀鴻遍野，再加上被美國所謂的強收保護費，必須向美國購買大量過時的武器，因此將台灣推向兵凶戰危的邊緣，將台灣淪為烏克蘭化，致使台灣人民惶惶終日不知何去何從。同時對賴政府倚美謀獨，勾結外國勢力，積極去中國化的手段感到憂心，並對維護兩岸和平，未來促成和平統一的願景充滿了期待。



劉沛勛說，國際洪門南華山在台灣島內是一個“反獨促統”旗幟鮮明的鐵杆部隊，長期以來一直在執行對抗台獨勢力及促進和平統一的工作。



劉沛勛強調，台灣人民的祖先大都是來自大陸，是堂堂正正的中國人，我們不能認賊做父，更不能背祖忘宗。台灣人民不要戰爭只要和平，更不要變成被外國勢力利用對抗祖國的棋子。



劉沛勛呼籲，完成祖國統一是洪門昆仲的歷史使命。值此關鍵時刻，我洪門昆仲當責無旁貸，必須勇敢的挺身而出，為兩岸的和平繁榮，為國家的和平統一，為中華民族的偉大複興，對抗這個不公不義的民進黨政府，直到成功為止。