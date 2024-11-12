全民防衛　高雄警配合召訓千人替代役備役

高雄市警局鳳山分局召集年輕的退役替代役男，在禮堂演訓充實防衛知識與概念。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月12日電（記者 蔣繼平）賴清德9月召開“全社會防衛韌性委員會”會議，會中提出組建40萬可恃民力，“內政部”今年更與地方政府擴大替代役備役演訓召集。高雄市警察局鳳山分局今天就有105名年輕的退役替代役男聚集在禮堂演訓，充實防衛知識與概念。高雄警方今年總計要辦20多場、召集1千多人演訓；由於鳳山人口數35.5萬全高雄最多，鳳山分局今年就要辦3梯次、共召集305人演訓。



台灣為強化民防韌性自2016年起實施替代役備役演訓召集，首年召訓1390人、2022年召訓2958人、2023年召訓6505人，今年再擴大提高至5萬8618人。“內政部”也與地方政府合作力拚達成目標，從目前警消體系4萬5750名備役替代役男加強召集。



高雄市政府警察局鳳山分局今年配合辦理，共舉辦3梯次演訓，8月5、6日為第一梯，11月11、12日為第二梯次，11月25、26日為第三梯，每次約100人參加，分成3梯次、共305名替代役備役役男參加。據了解，高雄警方今年共要辦20多場、共召集1千多人參與演訓。



鳳山警分局這兩天在7樓禮堂進行第二梯次的“替代役備役役男演訓召集治安維護組訓練課程”，以室內講習課程為主，共105人參加。鳳山分局今年也是第一次配合辦理，從曾在警察機關或學校服替代役退役8年內為對象，打電話選員，透過聯繫確認意願及是否能參加，再回報警察局和當地區公所發召集令。現場人士年齡從20多歲到30多歲。



講習課程分為“民防人員權利義務”、“防空避難疏散”、“警察勤務介紹及協勤要領”、“自救與互救”、“假資訊識別（識詐、防詐）”、“協助防竊防盜工作要領”、“無人機探索（無人機介紹、相關法規）”、“協助道路交通事故處理”等8種基本概念。警方指出講習課程讓替代役備役了解民防及警察基礎任務，擁有日常緊急事故保護親友或未來協助救災等技能，成為未來重要支援能量。



其中的“自救與互救”講習，找來消防局教官進行CPR與AED教學，也讓大家進行實際操作體驗。不少人太久沒練習有點生疏，均把握機會練習技巧。也有人認為課程內容實用，希望能夠邀請分局到民間團體教學。分局也藉此機會招募年輕人加入警察民防團隊，盼添生力軍，協助社區治安與交通指揮。