邱世卿：台拋軍購意願　試探美方反應

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月13日電（記者 方敬為）英國《金融時報》11日報導，台灣研擬向美國採購總值超過150億美元的軍備。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，相關消息顯然是台灣方面拋出去的風向球，藉此試探美方的反應，但特朗普政府未必樂意接受，因為軍購的項目、內容，很多是以特朗普第一任期的印象推敲出來，不代表現在特朗普的想法。



邱世卿指出，觀察特朗普競選過程中的言行，對中國方面大多聚焦在經貿議題，而非軍事對抗，軍事議題則聚焦在歐洲發生的俄烏戰爭，顯然，對特朗普而言，需要採取軍事手段處理的優先目標是歐洲問題，不是台海問題，台灣單方面貿然拋出軍購意願，有產生反效果的風險。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



金融時報引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye），並希望採購更多愛國者飛彈，同時設法要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。清單包括60架F-35戰機、4架鷹眼預警機、10艘軍艦、400枚愛國者飛彈，總價值超過150億美元。



邱世卿表示，西方媒體會有相關報導一定不是空穴來風，事實上很可能就是台灣方面洩露的風聲，目的就在拋出風向球，顯然相關舉措就是在因應特朗普競選期間，點名要台灣要支付保護費的言論，可是台灣的做法未必符合特朗普所設定的“保護費”定義，且有些一廂情願。

