宜蘭豪雨　民眾吃鹹粥體驗另類流水席

宜蘭降下大雨，阿芳鹹粥用餐成另類“流水席”。（照:阿芳鹹粥提供） 中評社宜蘭11月12日電／宜蘭縣今日遭遇大雨襲擊，尤其是羅東鎮與冬山鄉更是陷入一級淹水警戒，其中位於五結鄉西河五路“阿芳鹹粥”，店內水深約到小腿，顧客一派鎮定捲起褲管在水中用餐，體驗另類“流水席”。



氣象署今天上午11時59分針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，降雨持續1小時。氣象署指出，宜蘭縣大雷雨持續時間至下午1時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。



此外，台鐵通報，台鐵宜蘭路段新馬站與蘇澳新站間下午淹水，一度雙向不通。台鐵說，之後積水漸退，下午3時32分起，限速每小時20公里慢行，下午4時3分起提高至每小時40公里。



位於宜蘭五結鄉的“阿芳鹹粥”受豪雨影響店內一直在進水，淹到小腿的位置，來用餐的顧客是一早在旁邊的博物館參加活動，之後中午過來用餐，沒有想到會淹水，不過也覺得可以接受，所以就體驗了另類“流水席”，至於店家財損的部分，要等水退了以後檢查才能知道。



台鐵通報，因宜蘭下豪雨影響，新馬站與蘇澳新站間東西線（K89＋500～600）自下午2時32分起，水淹過軌面雙線不通。



台鐵指出，後來積水漸退，下午3時42分起，新馬站與蘇澳新站間東西線改為限速每小時20公里慢行，下午4時3分起限速提高至每小時40公里，由工務段派員在現場監看。