黃馨慧：盧秀燕參選黨魁可展現更上層樓決心

國民黨台中市議會黨團書記長黃馨慧。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）中國國民黨主席明年將改選，黨籍台中市長盧秀燕被點名參選，國民黨台中市議會黨團書記長黃馨慧接受中評社訪問表示，她個人建議盧應該出面角逐黨魁，若有意爭取2028大選，明年的黨主席選舉應該拿出決心，“進了廚房就不要怕熱！”才有助凝聚支持的力量，且選務、黨務合一，也有利後續的選舉布局。



盧秀燕被視為代表國民黨角逐2028大選的熱門人選，近期針對台中火力發電廠新增燃氣機組案，槓上民進黨政府，砲轟“環境部”未嚴格把關環境保護，“應該降格”，並強調能源故度集中，反而更不利“國安”，相關發言讓外界有布局大位的聯想，也頻頻被點名角逐明年國民黨黨主席改選。



不過台中藍營對於盧秀燕是否要參選黨魁，分為兩派，不贊成者認為，黨主席的包袱吃重，要主導政黨營運，還要肩負選舉成敗的責任，吃力不討好，加上明年主席改選期間，盧秀燕還在市長任內，兼任黨魁恐怕成為民進黨打擊的重點。



國民黨台中市議會黨團書記長黃馨慧屬於贊成派，她認為，雖然擔任黨主席確實有壓力，但並非無法克服，盧秀燕在台中市長任內的表現可圈可點，市政滿意度民調屢創新高，只要盧團隊的水準能夠維持，自然就沒有被攻訐的理由。且台中市國民黨黨公職一定會團結做盧秀燕的後盾，加上盧個人的能力又很強，基本上不必過度擔憂。



黃馨慧說，反而是盧秀燕若有意角逐2028大選，明年更應該要拿出決心表態參選國民黨黨主席，首先，擔任黨魁能夠將選務、黨務合一，有利後續的選舉布局；此外，盧秀燕要更上層樓的挑戰非常多，與其迴避不如勇於面對挑戰，將態度展現出來，才能夠凝聚支持的力量，俗話說“進了廚房就不要怕熱”，盧若能透過具體行動展現決心，就可望讓支持光譜更為擴大。



黃馨慧強調，盧秀燕要爭取大位，必須勇於扛起政黨，才會感動藍營選民團結相挺，若只是打保守安全牌，選民的支持力道也恐怕打折，所以她還是會建議盧秀燕應考慮選黨魁。

