宋興洲：特朗普要終結俄烏戰爭　台灣應警覺

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普曾稱，上任後將1天內終結俄烏戰爭。東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，不太可能如其所言24小時就能讓戰爭落幕，該宣示偏向政治語言，但可以確定特朗普反對地緣政治衝突分散美國資源的大方針，依此對應到台海情勢，倘若兩岸發生衝突，特朗普政府投入資源的意願也不會太高，台灣要有所警覺。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



特朗普長期反對美國軍援烏克蘭，在競選總統期間，並公開喊出，正式上台後要在“24小時內”結束烏克蘭戰爭。特朗普的資深幕僚藍薩（Bryan Lanza）日前受訪透露，新政府對俄烏戰爭的優先要務是“建立和平”，而非協助烏克蘭奪回被俄羅斯占據的領土，並指出，烏克蘭如果想拿回克里米亞等失土“得靠自己”。



宋興洲表示，從特朗普到其幕僚所表現的態度可以看出來，未來美國新政府上台後，會朝終結俄烏戰爭的方向前進，只是時間的早晚而已，他研判，不太可能如特朗普所言，1天內就把俄烏戰爭結束掉，因為當中涉及到多方利益，且最困難之處就在於，要讓俄烏雙方當事人都能夠接受，絕非口頭上說得那樣簡單。



宋興洲認為，特朗普甫上任，短期內還不會對援烏政策有重大調整，畢竟，把持住烏克蘭，對美國應付俄國而言，是可操作的槓桿，依照特朗普的商人性格，在處理俄烏戰爭問題上，也會設法找尋到最符合美國利益的方式，所以在美國摸索出來前，暫時不會停止援烏。

