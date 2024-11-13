林珍羽：“台獨”壓縮台北上海雙城論壇空間

民眾黨籍台北市議員林珍羽接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）賴清德執政，兩岸關係日益惡化。台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽接受中評社訪問表示，賴政府的兩岸政策更影響到台北、上海雙城論壇，被傳出今年恐有首度中斷的風險，賴政府的鷹派、“台獨”作風，壓縮到城市與城市間的對等交流，仍期盼中國國民黨籍台北市長蔣萬安多花心力與上海、陸委會多溝通，否則斷了真的很可惜。



國民黨籍台北市副市長林奕華強調雙城論壇今年一定會舉辦，時間預計在12月，但藍綠台北市議員都不看好，認為有首度中斷的風險，據了解目前進度仍卡在上海方尚未提供訪台名單層級，因而台北市迄今未向陸委會提出名單、申請。



林珍羽表示，雙城論壇已有14年，歷經國民黨籍前台北市長馬英九運作、郝龍斌舉辦、民眾黨籍柯文哲延續、到現在的蔣萬安，此次傳出有首度中斷的風險，絕對與賴清德政府的兩岸政策影響有關。



林珍羽，出生台北市，台南應用科技大學美術系學士、銘傳大學管理學院EMBA（在職專班）碩士班，是民眾黨籍“立委”林國成女兒，曾任民眾黨發言人、台北市政府副發言人、台北市長柯文哲隨行秘書、行銷公關、節目主持人等。父親交棒成功，現為台北市第四選舉區（中山、大同區）市議員。



林珍羽說，賴政府的鷹派、“台獨”風格，壓縮到台北與上海間的城市對等交流，她希望蔣萬安要積極與台官方或是上海方進行溝通，否則台北市永遠都被別人掐著脖子走，導致想多方發展都會很困難。台北市迫切需要對等的官方溝通平台，雙城論壇是目前唯一官方管道，若少了的話，海基會、陸委會要如何面對在陸的台商、台生等權益？建議蔣萬安市府再向賴政府溝通方面，可以柔軟、但不能軟弱。

