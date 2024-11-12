璩美鳳指控柯性騷　白營許甫談獨家報導醜聞

民眾黨副秘書長許甫爆料，璩美鳳今年1月還跟他聯繫，急著要參觀柯文哲競選總部。（截自“民眾之聲YT”YouTube直播畫面) 中評社台北11月12日電／媒體人璩美鳳今天現身指控，台灣民眾黨主席柯文哲在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾。對此，民眾黨副秘書長許甫重新翻出璩美鳳當年的《獨家報導》私密光碟案；並質疑今年1月璩美鳳還跟許甫聯繫，急著要參觀位在新莊的柯文哲競選總部，言談間“完全感覺不出來”她對柯文哲有傷心、憤怒。



許甫今午在自家YT《民眾之聲》表示，璩美鳳是當年《獨家報導》光碟案的受害者，該雜誌也因此吃上官司、後續營運不良，“璩美鳳可說是《獨家報導》關燈人。”許甫還狂酸：“今天我們很擔心她會不會變成另一個週刊的關燈人。”



許甫指出，璩美鳳任職總編輯的“壹傳媒”（前身為毅傳媒），2022年的確有找柯文哲提案做宣傳。她說性騷擾事件發生在當年10月，但11月許甫銜柯文哲之命，繼續跟璩美鳳對接相關提案的時候，“我完全沒有覺得璩美鳳對柯文哲本人有什麼不滿、不高興，甚至還諸多誇讚。”



許甫表示，今天性騷擾新聞曝光他非常驚訝，因為今年1月10日晚間，璩美鳳還頻傳訊息、狂打電話給他，說她希望隔天、也就是1月11日上午到柯文哲位於新莊的競選總部參觀，希望能安排人員接待她等等。許甫更把手機收到的訊息，出示給節目來賓媒體人楊文嘉跟民眾黨不分區“立委”被提名人邱慧洳看。



許甫強調，若有覺得不舒服，民眾黨也尊重尋求管道申訴。但他跟璩美鳳溝通交談時，確實感覺不出璩美鳳對柯文哲有傷心、憤怒或是對藍白合破局感到失望的情緒，如果真是如此，“為何急著要來參觀柯文哲競選總部呢？”