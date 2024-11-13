林思銘：賴清德別只想當美國的小老弟

中國國民黨籍“立委”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月13日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普明年元月20日就職，傳出民進黨政府擬追加150億美元對美軍購輸誠，已在討論中。中國國民黨籍“立委”林思銘接受中評社訪問表示，民進黨政府一昧地押寶美國，卻不思如何改善兩岸的緊張關係，未來特朗普上任後預期將持續向台灣予取予求，台灣恐怕早晚會從美國的棋子變成棄子。



“行政院”8月22日通過了2025總預算案，其中，有關軍事防衛的支出預計增長到佔GDP2.45%左右，超過去年的2.38%，同比增長7.7%，總額達到6470億新台幣，創下紀錄。特朗普選前多次提到台灣應該向美國交保護費，防衛支出應佔GDP的10%。



林思銘指出，特朗普主張“美國優先”主義，所以未來在軍事防衛自主方面，肯定會向台灣索取更多的保護費，甚至希望台灣的軍事防衛預算能提高到GDP 10%（目前約2.5%），這樣一來勢必會壓縮到台灣其他部會的預算，也會嚴重影響各項重大建設的推動，對台灣絕非好事。



他強調，民進黨政府不應該只是一昧地押寶美國，而不去思考該如何努力改善兩岸的緊張關係，未來特朗普上任後勢必會對台灣要求更多，恐怕不是只有提高軍事防衛預算這麼簡單而已，甚至還可能因此影響到台灣半導體產業的整體發展。最後一旦台灣失去利用價值，難保美國不會翻臉不認人，讓台灣從美國的棋子變成棄子。



林思銘，中國文化大學法學碩士，曾連任5屆新竹縣議員，2020年當選第10屆“立法委員”，2024年順利連任，現為國民黨“立院”黨團首席副書記長和明典法律事務所主持律師。

